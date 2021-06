Ascoli, rogo notturno minaccia un quartiere: spento dai vigili del fuoco

ASCOLI- Paura nella notte alla periferia nord di Ascoli, a causa di un incendio di arbusti e vegetazione che si è sviluppato per cause ancora da chiarire. In poco tempo fiamme alte decine di metri si sono levate nella zona tra la circonvallazione e Campo Parignano, non lontano dallo stadio Del Duca, minacciando numerose abitazioni e residenti. Rapido è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno prima circoscritto il rogo e poi lo hanno spento.

L’origine dell’incendio è ancora al vaglio

Non ci sarebbero stati feriti o intossicati tra gli abitanti del quartiere interessato. In queste ore si stanno valutando le possibili origine dell’incendio, scoppiato nella zona di un terreno incolto, situato nei pressi dell’asse stradale che circonda Ascoli da est ad ovest, permettendo agli automobilisti di evitare il centro cittadino ed arrivare all’imbocco della vecchia Salaria. Le alte temperature della giornata di ieri hanno certamente favorito l’estendersi rapido delle fiamme, ma non è tuttavia chiaro se le cause dell’episodio che ha spaventato molto i residenti della zona nord di Ascoli, siano state accidentali o dolose. In corso indagini.