Ascoli: incendio nella notte, in fiamme un container vicino allo Squarcia

ASCOLI PICENO- Un incendio è divampato nella notte nella via vicina al Campo Squarcia. Per cause ancora da accertare, sembra che a prendere fuoco sia stato un container con all’interno abiti e vestiario.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta ne è stato riscontrato nessun danno nella zona circostante. L’allarme è scattato intorno all’ 1.30 di questa notte, quando un residente della zona ha chiamato il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia. Dopo un’ora, i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Ancora in fase di accertamento, l’individuazione del mezzo di innesco e la possibile causa che ha causato l’incendio.