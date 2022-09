ASCOLI – Mattinata di grande festa, oggi ad Ascoli, per l’inaugurazione del nuovo tratto della pista ciclabile che dal quartiere di Monticelli prosegue fino a Castel di Lama. Il sogno nel cassetto, in realtà, nutrito da tanti anni dall’amministrazione comunale, è quello di collegare la città delle cento torri fino a San Benedetto e alla riviera. Ma, per questo, ci vorrà ancora qualche anno. Intanto, però, è stato compiuto un primo passo. Al taglio del nastro ha partecipato, ovviamente, il sindaco Marco Fioravanti, oltre all’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, l’assessore alla qualità della vita Maria Luisa Volponi, il vicesindaco Gianni Silvestri e tutti gli altri componenti della giunta.

Le parole del sindaco

«Questa è una bellissima giornata di festa – ha spiegato Fioravanti -. Sin dal nostro insediamento, infatti, abbiamo lavorato per diffondere la cultura relativa alla mobilità dolce in tutti gli ascolani e stiamo riuscendo nel nostro intento. Inaugurare questo nuovo tratto di ciclopedonale, infatti, rappresenta un ottimo segnale. Fra l’altro, abbiamo da poco elaborato anche il ‘Biciplan’, ovvero un piano regolatore relativo proprio alle piste ciclabili per creare un sistema integrato e soprattutto ideare vari percorsi. Il tutto, come sempre, in collaborazione con la popolazione e con l’associazione ‘Amici della bicicletta’. Posso dire, a tutti gli effetti, che stiamo riuscendo a rivoluzionare la cultura ascolana a favore della mobilità dolce». I lavori, in realtà, non sono ancora completamente conclusi, visto che nelle prossime settimane verranno posizionati, lungo il nuovo tratto della ciclabile, alcuni cestini per la spazzatura e delle panchine. Inoltre, verrà potenziato anche l’impianto di illuminazione.