Ascoli, in piazza i festeggiamenti del ventennale della Nazionale Sbandieratori

ASCOLI PICENO- Si svolgerà oggi, sabato 3 dicembre, alle ore 17 in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno la cerimonia per festeggiare la ricorrenza della prima uscita della F.I.S.B. la Federazione Italiana Sbandieratori.

La Federazione, conscia dell’importanza della Nazionale F.I.S.B. e del lustro che in questi anni ha dato a livello nazionale ed internazionale, ha deciso di ricordare la prima uscita della Nazionale avvenuta a Salt Lake City nel 2002 in occasione della Cerimonia di Chiusura dei XIX Giochi Olimpici Invernali.

L’iniziativa

Presenti tutti coloro che hanno partecipato agli eventi della Nazionale e tutti gli iscritti ai diversi gruppi affiliati o che fanno parte del G.G.G. per l’anno 2022.

Come ha spiegato il vicepresidente della F.I.S.B Massimo Massetti: «Un vero piacere ospitare ad Ascoli il ventennale della Nazionale della Federazione che nel 2002 per la prima volta uscì in grande stile alle Olimpiadi. Ascoli è stata proposta come sede per questi festeggiamenti. Un grazie all’amministrazione comunale nella persona del sindaco, Marco Fioravanti per aver messo a disposizione tutto quello che era necessario, Antonella Palumbo e tutti i gruppi d’Italia che hanno aderito a questo festeggiamento e saranno pronti a soffiare virtualmente sulle 20 candeline, a testimonianza della lunga storia di questa Nazionale. Una Nazionale fatta di bandiera non intesa però come un pezzo di stoffa ma come simbolo di tradizione, di cultura e di appartenenza ad un territorio. Oggi saremo in piazza con oltre 100 sbandieratori provenienti da tutta Italia, da nord a sud, passando per il centro, isole comprese. Questo a testimonianza che le tradizioni e la passione sono rimaste intatte e vivono in tutte le città italiane. Per noi ascolani e in primis per me, è un doppio onore, sia come ascolano e quintanaro che come vicepresidente, vedere la nostra piazza piena di questi ragazzi che sapranno entusiasmarci con le loro evoluzioni e le bandiere della Federazione. . Viva l’Italia, viva le nostre tradizioni, le nostre culture, viva la Fisb».

Una cerimonia per celebrare un importante traguardo della Nazionale che vedrà la partecipazione di tanti giovani. E non solo.

«Al termine dell’esibizione della Nazionale, ci sarà uno spettacolo di un gruppo di Quattro Castella durante il quale si esibiranno trampolieri, di mangiafuoco, giochi pirotecnici che ci sorprenderanno anche senza bandiere. Per l’inno d’Italia avremo la magnifica voce di Manuela Villa che saprà farci vivere con grande emozione questa giornata».

La Tenzone Argentea

Nello scorso mese di luglio piazza Arringo era stata teatro della Tenzone Argentea 2022, i campionati nazionali della bandiera di serie A2. In quell’occasione il sestiere ascolano di Sant’Emidio aveva raggiunto la qualificazione in serie A1 ottenendo il pass per la Tenzone Aurea 2023. Così per la prima volta ci saranno ben quattro sestieri che parteciperanno alla manifestazione l’anno prossimo: i rossoverdi raggiungono Porta Maggiore, Porta Romana e Porta Solestà.