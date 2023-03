Ascoli in lutto: addio a ‘Cavallino’, storico ristoratore del centro storico

ASCOLI – Un lutto dietro l’altro. Per il Piceno, questo, è davvero un brutto periodo. Il weekend, infatti, si apre con un’altra brutta notizia. L’ennesima. A soli 51 anni è morto il noto ristoratore ascolano Stefano Rummolo, conosciuto da tutti per aver gestito la pizzeria ‘Il Cavallino’, che si trova in via Dino Angelini, ad Ascoli, in pieno centro storico. La notizia relativa alla morte del pizzaiolo, in poche ore, ha fatto letteralmente il giro della città e tante sono le dimostrazioni di vicinanza che stanno arrivando ai suoi familiari.

Il personaggio

Da qualche tempo, purtroppo, l’uomo lottava contro una brutta malattia che, in queste ore, ha purtroppo avuto la meglio su di lui. Stefano, che tutti chiamavano ‘Cavallino’ proprio per il nome della sua attività, che gestiva insieme alla moglie Saveria, era molto conosciuto. Da sempre tifoso dell’Ascoli Calcio, e appassionato di sport, era anche un simpatizzante della Roma. In tanti lo ricordano sui social con parole di grande stima, perché non c’è nessun ascolano che non abbia mai assaggiato la sua pizza almeno una volta. Rummolo, inoltre, era sempre in grado di dare una pacca sulla spalla ai suoi clienti, quando li vedeva giù di morale, e dispensava sorrisi praticamente a tutti. Oltre alla moglie Saveria, appunto, lascia anche il papà Francesco, la sorella Antonella e tantissimi amici. Il funerale si svolgerà domani, sabato 18 marzo, alle 10.30, nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano, nella frazione di Mozzano.