Spettacoli teatrali, gare podistiche e incontri di riflessione per fare in modo che tante tragedie non si verifichino più

ASCOLI – Anche Ascoli si prepara a celebrare la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’. La ricorrenza è quella del 25 novembre, ma le iniziative in città si svolgeranno nel corso di tutta la settimana. I vari appuntamenti sono stati presentati in Comune dal sindaco Marco Fioravanti, gli assessori comunali Maria Luisa Volponi, Gianni Silvestri e Nico Stallone, insieme ai rappresentanti delle varie associazioni e dei vari enti che hanno aderito al maxi cartellone allestito, per l’occasione, proprio dall’amministrazione comunale.

L’obiettivo

«I recenti fatti di cronaca, avvenuti in Italia, devono farci riflettere – ha spiegato il sindaco -. Non è possibile assistere inermi a ciò che succede, con centinaia di donne che vengono uccise ogni anno dai rispettivi partner o dagli ex compagni. Attraverso questa serie di iniziative, appunto, vorremmo cercare di sensibilizzare la popolazione su una tematica così importante e, purtroppo, sempre attuale. Ci sono città nelle quali le ragazze, e le donne in generale, hanno paura ad uscire la sera. Ecco, questo non deve succedere in un paese civile». «Come ha ben sottolineato il sindaco, il nostro intento è proprio quello di sensibilizzare, partendo dai ragazzi e arrivando agli adulti, sul rispetto di ogni donna – ha proseguito l’assessore Volponi -. Siamo sicuri che tante persone parteciperanno a questi appuntamenti che abbiamo promosso in sinergia con tante realtà del territorio che hanno deciso di mettersi in rete».

Gli eventi

Tra le varie iniziative, spicca il fatto che nella giornata del 25 novembre, ad Ascoli verranno illuminati di arancione la questura, la caserma dei Carabinieri, la Loggia dei Mercanti e la torre del Palazzo dei Capitani. Il 24 novembre, invece, al teatro Filarmonici, andrà in scena lo spettacolo ‘Amore senza lividi’, organizzato dall’associazione giovanile ‘Ap Events’. Dalle 20.45, si susseguiranno monologhi incentrati sul tema della violenza di genere, spettacoli di danza, esibizioni musicali e anche la proiezione dei videoclip realizzati dagli studenti delle scuole e diffusi sul web proprio inerenti il medesimo argomento. Il 25 novembre, nel pomeriggio, dalle 15.30, dalla casa di cura San Giuseppe, prenderà il via ‘Ascoli corre in rosso’, una gara podistica che farà tappa in tutti i luoghi della città nei quali ci sono delle panchine rosse, simboli appunto della lotta per eliminare la violenza sulle donne. Il 27 novembre alle 21, infine, al foyer del teatro Ventidio Basso, ci sarà lo spettacolo dal titolo ‘Non sono stata finita’.