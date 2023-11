ASCOLI – Giornata importante, quella di oggi (mercoledì 22 novembre) per l’imprenditoria Picena. Apre, infatti, il nuovo Tigre in viale dei Platani, a Monticelli. Si tratta di un momento significativo per la ‘Magazzini Gabrielli’, trattandosi del trasferimento del primo supermercato dell’azienda aperto nel 1978. Una scelta strategica ben precisa che voleva essere l’evoluzione dei reparti alimentari attivati all’interno dei ‘Magazzini a Prezzo Unico’ di San Benedetto del Tronto, Lanciano, Jesi, Civitanova Marche e Giulianova.

Le origini

Lo spazio al piano terra fino a quel momento utilizzato come deposito diventava un supermercato stand alone e nasceva il marchio ‘Tigre’, dall’idea di un format che offrisse servizio e convenienza. La realizzazione di un supermercato, allora il primo in provincia, ha sicuramente contribuito a scrivere la storia della grande distribuzione nel centro Italia. Con il passare degli anni, il punto vendita storico situato al piano terra dell’edificio, che tutt’ora ospita la sede aziendale della Magazzini Gabrielli, è diventato non adeguato a soddisfare le esigenze del quartiere nel frattempo divenuto il più popoloso ed importante della città. Il nuovo punto di vendita sorge a qualche centinaio di metri dal vecchio sito, in un’area più ampia e con una migliore accessibilità.

Il taglio del nastro

«Questa apertura ha un valore anche dal punto di vista emotivo – ha detto il presidente della ‘Magazzini Gabrielli’, ovvero Luciano Gabrielli –, trattandosi del trasferimento del primo supermercato della storia della nostra società, realizzato grazie all’intuizione avuta a fine anni Settanta dai miei fratelli Michele e Giancarlo. La vita di un’azienda è fatta di tradizione e di innovazione: tutto ciò in cui abbiamo sempre creduto è rimasto saldo e costante nel tempo, ciò che meritava di essere cambiato ha avuto la giusta evoluzione. Nello specifico, volevamo confermarci leader nella qualità e nell’innovazione nella nostra città, senza perdere di vista i valori che sono alla base di ogni nostra scelta strategica. Lo spazio del vecchio supermercato farà parte della più ampia ristrutturazione degli uffici della sede della ‘Magazzini Gabrielli’ – conclude il presidente -, per rendere più funzionale e più confortevole il luogo di lavoro dei nostri collaboratori, così come il nuovo punto vendita sarà in grado di accogliere la nostra clientela in un ambiente più moderno ed innovativo, realizzato nel rispetto di tutti i parametri della sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e sociale». Il nuovo Tigre di Monticelli di Viale dei Platani si sviluppa su una superficie totale di 2.100 metri quadrati, impiegherà una squadra di 38 addetti, composta da tutti collaboratori del vecchio punto di vendita a cui si sono aggiunte quattro nuove unità.