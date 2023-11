Ascoli, il sindaco Fioravanti correrà la maratona di New York

ASCOLI – Decisamente una bella esperienza, quella che si appresta a vivere il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, che è volato a New York per partecipare alla storica maratona. Il primo cittadino piceno, da sempre appassionato di corsa e sportivo a tutto tondo, domani (domenica 5 novembre) sarà tra gli atleti iscritti alla ‘New York City Marathon’, una delle gare più partecipate al mondo con oltre 43mila runner che in media tagliano il traguardo.

L’emozione

La manifestazione, fra l’altro, appartiene al circuito delle World Marathon Majors e si articolerà lungo un percorso di 42 chilometri. Per Fioravanti, comunque, si tratta anche di una rivalsa personale, visto che appena tre anni fa venne colto da un grave malore che mise a rischio perfino la sua vita. Oggi si è pienamente ristabilito e si allena quattro volte a settimana. Il sindaco si è iscritto alla maratona americana insieme a due amici, anche loro ascolani, ovvero Fabio Caponi e Antonio Giordani. «Correremo indossando una maglia personalizzata e con lo scudetto del Picchio Running, il nostro sodalizio sportivo, stampato sul petto – rivela Fioravanti, che pochi mesi fa ha compiuto 40 anni -. Ho deciso di partecipare perché il sogno di qualsiasi maratoneta è proprio quello di correre a New York».