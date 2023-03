Ascoli, il ministro Fitto e le aree interne: «Strategia comune per rilanciare il territorio»

ASCOLI – Le opportunità di rilancio del territorio, favorendo anche la coesione sociale e lo sviluppo delle aree interne. Di questo si è parlato, oggi pomeriggio ad Ascoli, con il ministro Raffaele Fitto, intervenuto dal palco del teatro Filarmonici nell’ambito di un incontro promosso dall’amministrazione comunale. Presenti, ovviamente, anche il sindaco Marco Fioravanti, il governatore Francesco Acquaroli e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Fitto ha fornito rassicurazioni sull’utilizzo delle risorse del Pnrr e sulla realizzazione dei progetti per le Marche.

Il monito

«Questo incontro è un’utile occasione per un confronto anche con i protagonisti del territorio – ha spiegato il ministro -. L’intenzione del Governo è raccordare le diverse fonti di finanziamento guardando al tema delle aree interne, che è tra le questioni più importanti. Siamo in fase di ascolto per ragionare sulle scelte da compiere. Qui, in modo particolare, ci vuole un livello di attenzione maggiore per recuperare i ritardi e i problemi che purtroppo in passato ci sono stati. Il Governo ha nominato il senatore Castelli come commissario e stiamo lavorando in modo sinergico per dare a lui e a tutti gli altri riferimenti istituzionali, da Acquaroli al sindaco, gli strumenti per mettere in campo scelte coordinate».

Il sopralluogo

Il ministro per gli affari europei, prima dell’incontro al teatro Filarmonici, ha effettuato un sopralluogo all’ex Carbon, il sito di discarica commissariato nel giugno 2019. Ciò in contemporanea con la pubblicazione della gara di assegnazione dei lavori per la messa in sicurezza delle aree soggette a infrazione europea, il cui completamento, secondo il cronoprogramma attuativo, avverrà entro il primo semestre del 2024. «Per una parte di quest’area l’intervento viene messo in moto sin da adesso – ha garantito Fitto -. Poi cercheremo di dare una migliore prospettiva della città. È un’area, quella della ex Carbon, che visitandola ci si rende conto del potenziale che può rappresentare per tutto il territorio. Ritengo che ci possano essere tutte le condizioni per dare una risposta organica alle varie problematiche che affliggono questo territorio». «Sono felice dell’attenzione che il Governo, attraverso la presenza del ministro Fitto, stia riservando al sito dell’ex Sgl Carbon – ha proseguito il sindaco Marco Fioravanti -. Si tratta di un’area molto importante nel cuore della città, da mettere in sicurezza e rigenerare: questo è l’obiettivo da raggiungere, in modo da poter poi realizzare in loco un nuovo spazio verde che sarà a disposizione della cittadinanza. Non era facile trovare una soluzione a un problema annoso per il nostro territorio, ma grazie allo spirito di collaborazione che si è instaurato fin da subito siamo pronti a compiere un altro importante passo verso la riqualificazione dell’ex Sgl Carbon».