Ascoli, il Comune propone la fidelity card per rilanciare il commercio: esenzione Tosap fino a tutto il 2022

ASCOLI – Confronto aperto oggi, 7 marzo, tra Comune di Ascoli e commercianti della città per rilanciare le attività del centro storico e non solo. Nell’assemblea svoltasi al Palazzo dei Capitani e alla quale hanno partecipato numerosi imprenditori locali e rappresentanti delle principali associazioni di categoria – Cna, Confcommercio, Confesercenti – sono emerse alcune importanti novità.

La più concreta e di immediato beneficio per le attività operanti soprattutto nella ristorazione, quella annunciata dal sindaco Marco Fioravanti, sulla base dell’accordo con il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini: la proroga dell’esclusione del pagamento della Tosap per tutto il 2022. Una piccola iniezioni di fiducia in un momento di grande difficoltà per molte aziende del commercio e per i pubblici esercizi di Ascoli.

Commercianti all’assemblea di Palazzo dei Capitani

Ma il sindaco, nel suo intervento seguito all’introduzione dell’assessore al commercio Nico Stallone, ha lanciato la palla più lontano e anticipato il progetto che ha in mente per il centro storico: «Se vogliamo che la nostra città nel futuro possa contare prioritariamente sul turismo, dobbiamo puntare sull’innovazione e sulla sostenibilità. Per questo da qui a 10 anni dovremmo chiudere il centro storico al traffico e organizzare l’accesso solo a mezzi elettrici pubblici, con un sistema che sia efficiente e moderno». In sala qualche mugugno da parte degli operatori presenti, che da sempre sono contrari a divieti e limitazioni all’accesso delle auto nel cuore cittadino. Ma la proposta intanto è stata lanciata.

Pavimentazione in Corso Trieste entro settembre

Nel frattempo si procederà con l’adeguamento di via Trieste, con un cronoprogramma che vede il via ai lavori per la rete idrica e del gas entro giugno e per la nuova pavimentazione entro settembre 2022, con obbligata chiusura dell’arteria per il periodo necessario.

Il progetto del Centro commerciale naturale

Poi il progetto del “Centro commerciale naturale”, introdotto dall’assessore Stallone e per l’attuazione del quale il Comune potrà sfruttare una parte dei 75 milioni di euro arrivato con il finanziamento ministeriale del PINQUA – riqualificazione dell’abitare e delle aree urbane.

Prima la presidente della Cna Arianna Trillini e poi il consulente Carlo Travaglini, hanno spiegato i dettagli che possono rendere realizzabile questa iniziativa, che può avere successo solo se vi aderiscono la maggioranza delle imprese cittadine: la fidelity card, la gift card e il coupon. L’idea è quella non nuova e già applicata in molte realtà italiane, di incentivare gli acquisti dei clienti nei negozi di Ascoli attraverso un sistema di cashback che favorisce l’accumulo di punti che diventano sconti in tutte le attività aderenti al programma.

Per implementare questo percorso, sempre nell’ambito del “Centro commerciale naturale” è previsto un fondo di un milione di euro che potrà tra l’altro essere utilizzato per creare una vetrina comune sul web. Lo ha ricordato il dirigente comunale Ugo Galanti, durante il suo intervento. Da sottolineare che l’idea della Fidelity Card, sposata dalla Giunta Fioravanti, è stata proposta dall’associazione Wap.