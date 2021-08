L'arrivo di 150 delle mitiche moto americane porta spettacoli e festa per gli appassionati di motori

ASCOLI – Invasione delle mitiche Harley Davidson oggi 20 agosto ad Ascoli Piceno . Si tratta della 5° Edizione del Run delle Valli 2021, evento benefico organizzato dall’associazione culturale di volontariato Micciani Unita della provincia di Rieti e dai nove Chapter del centro Italia dell’azienda motoristica.

Le 150 moto aderenti all’iniziativa partono dal borgo di Cittaducale (Ri) e arrivano nel pomeriggio ad Ascoli, giungendo in centro dove i partecipanti al tour godranno di un rinfresco in un ristorante vicino al magnifico Chiostro di San Francesco, non lontano da Piazza del Popolo. Il programma di accoglienza prevede spettacoli ed intrattenimenti a cura del gruppo storico del Sestiere Piazzarola, uno dei sei che si sfidano nella Giostra cavalleresca della Quintana.

Evento emozionante per tutti gli appassionati

«Ancora un’altra occasione per la nostra città di accogliere centinaia di turisti e appassionati dei motori in visita nel nostro territorio per assistere ad un evento emozionante »– cosi il sindaco Marco Fioravanti commenta l’arrivo delle Harley Davidson ad Ascoli.

Da canto suo l’assessore allo sport Domenico Stallone ricorda le già importanti manifestazioni motoristiche svoltesi in città durante l’estate – a cominciare dal Campionato europeo della Montagna e dal passaggio della Mille Miglia – e sottolinea come il raduno delle mitiche moto americane accrescerà l’interesse di migliaia di appassionati, oltre che di residenti e turisti.