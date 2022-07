Chicchi di ghiaccio grandi come sassi: Ascoli in preda alla grandine. «Sembrava un bombardamento»

ASCOLI – «Sembrava un bombardamento». Ascolani sotto choc per la clamorosa grandinata che, nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, ha provocato tantissimi danni in città. Chicchi di ghiaccio grandi come sassi, infatti, sono piovuti dal cielo con una forza prorompente, tanto che in alcune abitazioni sono stati distrutte addirittura delle finestre. L’allerta meteo, in realtà, aveva previsto dei sani rovesci, ma non la grandinata. E, per questo motivo, tutti sono rimasti sorpresi da quanto accaduto.

La grandinata di oggi ad Ascoli

La testimonianza

«La mia macchina è completamente distrutta, dai vetri fino alla carrozzeria – conferma un ascolano, lamentandosi sui social -. Non so dove mettere mano, adesso, per risolvere i danni». Fortunatamente, però, non si registrano incidenti stradali o danni alle persone, visto che la grandinata è stata improvvista e chi si trovava in strada in quel momento è riuscito a trovare un riparo. Insomma, un mercoledì da dimenticare per tanti ascolani i quali, sicuramente, sarebbero stati felici di una bella pioggia che potesse abbassare le temperature, ma non avrebbero mai immaginato di dover subire così tanti danni alle proprie auto.