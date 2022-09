Diverse le novità predisposte dal vescovo Palmieri. La più importante riguarda Porta Romana dove al posto di don Beniamino Ricciotti è in arrivo, da Porta Maggiore, don Alvaro Campanelli

ASCOLI – Il vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri, in sinergia di intenti con i sacerdoti della diocesi, sta predisponendo una serie di cambiamenti, nell’ambito di un progetto pastorale condiviso, nelle varie parrocchie del territorio. Questi saranno comunicati, come è giusto che sia, tra oggi e domani nelle singole comunità interessate, in occasione della celebrazione delle messe. Domani pomeriggio, poi, seguirà la comunicazione ufficiale da parte della stessa diocesi con tutte le nomine e gli spostamenti.

Le novità

Nel frattempo, però, sono emerse alcune indiscrezioni. L’obiettivo principale del vescovo, vista la crisi delle vocazioni e di conseguenza il sempre minor numero di sacerdoti a disposizione, è quello di coinvolgere maggiormente anche i diaconi e i laici nelle diverse attività promosse dalle singole parrocchie della diocesi picena. I cambi di parroco riguarderanno numerose realtà del territorio. La novità più importante riguarderà la parrocchia del Santissimo Crocifisso, che si trova nel popoloso quartiere ascolano di Porta Romana. Qui, infatti, ci sarà il saluto da parte di don Beniamino Ricciotti, al cui posto arriverà don Alvaro Campanelli, attualmente viceparroco a Porta Maggiore nella chiesa di Santa Maria Goretti. A Porta Romana, accanto a don Alvaro, nel ruolo di viceparroco, ci sarà don Nino Lucido, che era parroco a Piazza Immacolata. Per quanto riguarda don Beniamino, invece, quest’ultimo sarà destinato alla chiesa di Sant’Angelo Magno, nel quartiere della Piazzarola. A Santa Maria Goretti, infine, arriverà don Giuseppe Bianchini, il quale lascerà la chiesa di Santa Lucia a Piane di Morro, nel comune di Folignano, a don Joseph Katembwe, attuale parroco del capoluogo folignanese il quale manterrà comunque il suo incarico anche nella parrocchia di San Gennaro.