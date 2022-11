Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, gli appuntamenti ad Ascoli

Al via le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio in occasione della Giornata Internazionele contro la violenza sulle donne

ASCOLI PICENO – L’amministrazione comunale insieme a numerose realtà e associazioni del territorio organizza diverse iniziative, in occasione della “Giornata Internazionale della violenza contro le donne”. Per ricordare questo giorno, in città si svolgeranno degli eventi per sensibilizzare la lotta a questo fenomeno molto diffuso in Italia.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, in questo 2022 sono stati registrati 273 omicidi di cui 104 vittime donne. Si registrano 88 donne uccise in ambito familiare-affettivo e 52 hanno trovato la morte per mano del partner o ex.

«L’incontro tra le istituzioni e le diverse associazioni nasce per affrontare un fenomeno che ogni anno registra numeri inaccettabili – ha spiegato l’assessore alle pari opportunità del comune di Ascoli Piceno, Maria Luisa Volponi -. Parliamo infatti di più di 100 omicidi all’anno: ogni tre giorni una donna viene uccisa. Per non parlare delle violenze “non dette” come quella psicologica, economica e verbale. Al centro c’è l’impegno di tutti per porre attenzione su un fenomeno su cui dobbiamo intervenire».

Presente alla conferenza stampa anche Nietta Lupi, Presidente della Commissione Pari Opportunità regionale e provinciale: «È importante educare i giovani. E importante è la protezione delle vittime».

Domani, giovedì 24 novembre, ci sarà lo spettacolo “Musicalmente Donna” di Cristina Paolini al Teatro Filarmonici di Ascoli, organizzato dalla cooperativa Il Melograno. La serata sarà dedicata all’esaltazione della figura femminile in tutte le sue forme, attraverso la musica. Ci saranno gli interventi teatrali a cura del Laboratorio Minimo Teatro, della scuola di danza “Il Cigno” e momenti canori con Arianna Volponi e Azzurra d’Angelo.

Venerdì 25 invece serata al Teatro Piceno con l’appuntamento “Amore senza lividi”. «La forza di questo evento è coinvolgere diverse associazioni – ha spiegato Emidio Bollettini, Ap Events -. Durante la serata ci sarà l’assegnazione di “Picchi rosa” a cinque donne che si sono distinte in cinque ambiti

Poi una sfilata, non di bellezza ma elogio della donna: ad ognuna sarà donato un fiore rosso».

Sabato 26, al mattino, le iniziative si concudono in Pinacoteca con l’appuntamento “Ferite a morte”, reading di monologhi tratti dal volume di Serena Dandini, organizzato dall’associazione provinciale CISL e dall’associazione Anteas. Protagoniste le studentesse dell’Istituto Agrario e Liceo Scienza