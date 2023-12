Ascoli, giocattoli come dono di Natale ai bambini ricoverati

ASCOLI – Regalare un po’ di felicità a tutti quei bambini che, purtroppo, trascorreranno le festività natalizie in ospedale. Questo l’obiettivo del Motoclub di Comunanza, che quest’anno si è reso protagonista di un bellissimo gesto di solidarietà. I soci, infatti, hanno rinunciato alla tradizionale cena di Natale, che tradizionalmente organizzano a fine anno, per devolvere i soldi che avevano risparmiato e che dunque facevano parte del proprio fondocassa, a beneficio dei piccoli pazienti.

L’obiettivo

Oltre mille euro: queste le risorse che il Motoclub ha voluto impiegare per acquistare dei giocattoli, per tutte le età, che sono stati consegnati ai reparti di pediatria dell’ospedale Mazzoni di Ascoli e del ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto. Davvero un bellissimo esempio di altruismo e di amore verso i più piccoli, in un periodo di festa nel quale in tanti non potranno stare con le proprie famiglie ma dovranno trascorrerlo in ospedale. Le donazioni a favore del reparto di pediatria, però, non termineranno qui. Sabato mattina, infatti, anche una delegazione del gruppo comunale della Quintana, capitanata dal coreografo Mirko Isopi, si recherà al Mazzoni per portare un sorriso ai bimbi ricoverati. Nell’occasione, grazie a una raccolta fondi promossa dallo stesso Isopi, in sinergia con la parafarmacia Salus Picena, verrà consegnato al personale sanitario del materiale medico che sicuramente sarà utile ai baby pazienti del Mazzoni. I quintanari, come al solito, saranno in abiti storici e non mancheranno nemmeno i rulli dei tamburi e gli squilli delle chiarine.