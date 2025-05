Ascoli, attesa per il Giro d’Italia: conto alla rovescia per la tappa in città

I corridori percorreranno alcune importanti arterie cittadine. Tra queste, via Piceno Aprutina, via Mari, via Napoli e via Adriatico

ASCOLI – Il Giro d’Italia attraverserà il Piceno. Accadrà nella tappa di domani (sabato 17 maggio). Sarà una giornata all’insegna dello sport e della passione ciclistica. In occasione dell’ottava tappa, che partirà da Giulianova per arrivare a Castelraimondo, la corsa rosa passerà appunto anche per il capoluogo piceno.

Il programma

I corridori percorreranno alcune importanti arterie cittadine. Tra queste, via Piceno Aprutina, via Mari, via Napoli e via Adriatico, per poi proseguire in direzione di Roccafluvione.

Il loro passaggio è previsto intorno alle ore 13. Ad anticipare la corsa ci sarà la tradizionale Carovana del Giro. Questa porterà musica, colori e gadget per il pubblico. L’arrivo della Carovana è atteso per le ore 11.30 in viale De Gasperi, dove sosterà per circa un quarto d’ora. Per chi desidera assistere e partecipare all’evento, è consigliato arrivare in zona già tra le 11 e le 11.10. Ciò tenendo conto che il traffico sarà già interdetto. Una giornata speciale attende quindi la città, tra entusiasmo, festa e qualche necessaria modifica alla quotidianità per accogliere il grande spettacolo del Giro d’Italia.