Ascoli, furti e atti vandalici contro gli escursionisti alla ‘Montagna dei Fiori’

ASCOLI – Amara sorpresa per quei turisti e appassionati di escursionismo che nelle giornate di Pasqua e Pasquetta hanno scelto di godersi la natura delle montagne picene. Nei pressi del parcheggio in cui solitamente si lasciano le auto per avventurarsi lungo i sentieri della ‘Montagna dei Fiori’, infatti, sono avvenuti alcuni forti e degli episodi di vandalismo proprio nei confronti delle vetture posteggiate. Non è la prima volta che ciò accade e quanto avvenuto nel weekend pasquale ha fatto in modo che enti, istituzioni e associazioni trovassero delle soluzioni per arginare il fenomeno una volta per tutte.

Il vertice

Di conseguenza, il sindaco ascolano Marco Fioravanti, in qualità di presidente dell’Assemblea del Cotuge, e il presidente del cda Enzo Lori, insieme al consigliere comunale Piera Seghetti, hanno ricevuto i rappresentanti delle associazioni e dei professionisti della montagna per discutere della situazione. Fioravanti, dopo aver evidenziato gli interventi già posti in essere dal Cotuge per il rinnovamento della segnaletica (lavori per circa 12mila euro), ha favorito un successivo incontro con il questore Giuseppe Simonelli. Quest’ultimo, a sua volta, ha richiamato l’attenzione degli organi di polizia interessati e, poiché la maggior parte degli episodi vandalici si sono verificati nell’area abruzzese, ha contattato anche la questura di Teramo, così da coordinare in maniera sinergica gli interventi di monitoraggio della zona. Nell’occasione, è stata colta l’occasione per ricordare a tutti i fruitori della ‘Montagna dei Fiori’ che è consigliato parcheggiare auto e mezzi nell’area antistante il ‘Rifugio Tre Caciare’, dove il Cotuge e il gestore hanno provveduto ad approntare un’area videosorvegliata.