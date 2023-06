Ascoli, oltre 2mila firme per potenziare l’Università: giovani in campo

I ragazzi del territorio chiedono maggiori investimenti per fare in modo che nessuno abbandoni il Piceno per studiare altrove

ASCOLI – Una raccolta firme per favorire lo sviluppo di ulteriori percorsi universitari attraverso i quali trattenere i giovani sul territorio ed evitare che vadano altrove. E’ quanto promosso da un gruppo di ragazzi ascolani, che nei giorni scorsi hanno creato un vero e proprio ‘Comitato spontaneo per l’università del Piceno’. L’obiettivo è consentire alle future generazioni di formarsi, trovare occupazione e arricchire anche l’economia del territorio.

L’obiettivo

E’ uno di questi giovani, Alberto Di Mattia, il quale fra l’altro nella tornata amministrativa del 2019 si candidò sindaco proprio ad Ascoli, sostenuto da una lista di giovani. «Con questa raccolta firme, che ha riscosso grande successo, visto che oltre duemila persone hanno aderito nel giro di poche ore, vorremmo rilanciare economicamente i luoghi in cui siamo cresciuti e che amiamo – spiega Di Mattia, tra i promotori dell’apposito comitato -. Riteniamo importante e fondamentale che i giovani possano studiare qui nella nostra città per trovare occupazione e integrarsi col territorio. L’obiettivo nei prossimi mesi è raggiungere le quattromila adesioni, un livello adeguato per poi rivolgerci e interloquire con il ministro per l’università Anna Maria Bernini. Abbiamo allacciato dei contatti anche con le aree interne e a San Benedetto dove c’è un bacino importante di studenti». Nella petizione, i ragazzi hanno chiesto all’Università picena anche di potenziare l’innovazione e il digitale.