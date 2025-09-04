Ascoli, Fioravanti nuovo Commissario provinciale di Fratelli d’Italia

«Ringrazio il partito e i vertici di Fratelli d’Italia per la fiducia che hanno voluto accordarmi», ha dichiarato Fioravanti

ASCOLI – Marco Fioravanti è stato nominato nuovo Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, subentrando ad Andrea Assenti, candidato alle prossime elezioni regionali del 28 e 29 settembre.

«Ringrazio il partito e i vertici di Fratelli d’Italia per la fiducia che hanno voluto accordarmi – ha dichiarato Fioravanti –. Si tratta di un incarico di grande responsabilità, che affronterò con l’impegno e la dedizione che da sempre mi contraddistinguono. Voglio fare un sincero in bocca al lupo a tutti i candidati di Fratelli d’Italia e all’intera coalizione di centrodestra, che sostiene con convinzione la rielezione del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli».

Intanto si ricorda l’appuntamento di domenica 7 settembre, alle ore 20.30 in piazza del Popolo, dove il presidente Acquaroli sarà presente insieme ai rappresentanti locali e regionali del centrodestra. Tutti sono invitati a partecipare a questo importante momento di condivisione e sostegno: «Sarà l’occasione per ascoltare dalla voce del presidente il racconto dei tanti risultati raggiunti in questi cinque anni di governo regionale, ma anche per fare il punto su sfide e prospettive future del territorio marchigiano», ha concluso Fioravanti, neo commissario provinciale di Fratelli d’Italia.