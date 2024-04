Ascoli, Fioravanti inaugura la sede e presenta la sua lista: «Completare l’opera»

ASCOLI – È stata ufficialmente inaugurata la nuova sede elettorale della lista ‘Fioravanti Sindaco di Ascoli’ nel quartiere di Monticelli, in corrispondenza della stazione di rifornimento Esso sulla Salaria inferiore. Dopo il tutto esaurito registrato poche settimane fa al palazzetto dello sport di via degli Iris in occasione del primo evento di presentazione, centinaia di cittadini hanno preso parte al taglio del nastro della nuova sede elettorale per conoscere più da vicino i candidati e le loro proposte per Ascoli, trascorrendo una serata all’insegna del confronto e dell’ascolto reciproco.

L’obiettivo

Per l’occasione, Marco Fioravanti e la squadra hanno condiviso con la cittadinanza una visione di città che guarda al futuro, che a partire dai risultati ottenuti in questi cinque anni dovrà continuare a crescere valorizzando le sue straordinarie potenzialità attrattive, dal centro storico ai quartieri periferici e alle frazioni. «Questa nuova sede elettorale rappresenterà un punto di riferimento per i residenti del quartiere e tutti gli ascolani che vorranno discutere con noi le proprie proposte ed esigenze, in uno scambio costruttivo di idee per il bene di Ascoli – ha spiegato Marco Fioravanti -. La nostra porta è sempre aperta, come da oltre cinque anni a questa parte, e nelle prossime settimane saremo ben felici di continuare a confrontarci con chiunque voglia mettersi in gioco e offrire un contributo alla crescita della nostra città, al di là di ogni schieramento politico. La grande partecipazione di questa sera è l’ennesima conferma della fiducia che gli ascolani ripongono nell’amministrazione. Possiamo guardare con orgoglio alle molte sfide affrontate e vinte fin qui, ma non possiamo permetterci di lasciare il lavoro a metà. L’obiettivo è proseguire in questa direzione, confermando il nostro impegno per la nostra città per tutelare il bene comune, migliorare la qualità della vita sul territorio, garantire servizi efficienti e favorire opportunità di crescita per Ascoli e i suoi abitanti».

La squadra

Si spiega in questo senso la scelta di una lista in grado di esprimere competenze di primo livello in diversi settori, abbinando al meglio la notevole esperienza di alcuni amministratori uscenti alla passione politica, l’entusiasmo, la freschezza e le idee innovative portate avanti dai più giovani. Questo l’elenco dei candidati consiglieri comunali della lista civica ‘Fioravanti Sindaco di Ascoli’: Bono Alessandro, Trontini Laura, Aliffi Cristiana, Angelini Emanuele, Barbizzi Massimo, Cacciatori Igino, Calvaresi Alessandra, Cellini Claudio, Cellini Emidio, Cinti Giuseppe, Cuculli Silvia, D’Angelo Mara, D’Annibale Massimo, Di Fabio Gianlorenzo, Di Nicola Annagrazia, Ermini Gloria, Frattarelli Annalisa, Germani Marina, Lori Emma, Lucianetti Barbara, Maccaroni Barbara, Mancini Sandro, Mannocchi Eliseo, Mariani Francesca, Marozzi Emanuela, Martellini Maria Paola, Natalini Christian, Naticchioni Ottorino, Pascali Bernardo, Passerini Giorgio, Poli Alessio.