Ascoli, Fioravanti e il 2024: «Ex Carbon e parco fluviale, tanti obiettivi da raggiungere»

ASCOLI – «Tanto abbiamo fatto, ma tanto ancora vogliamo fare. Il nostro impegno continua». Parola del sindaco Marco Fioravanti, che accoglie il 2024 con il sorriso sulle labbra e con tanta voglia di fare. Anche perché, va ricordato, questo sarà l’anno in cui si tornerà alle urne, con il primo cittadino che ambisce a conquistare di nuovo la fiducia degli elettori per guadagnarsi il secondo mandato, dopo quello cominciato nel 2019. Nel primo giorno del nuovo anno, dunque, è proprio Fioravanti a fare le carte ai prossimi dodici mesi, ripercorrendo però anche un 2023 che è stato, per lui, ricco di soddisfazioni.

Bilancio e progetti

«La nostra amministrazione è stata impegnata ad affrontare le sfide del presente e del futuro – spiega Fioravanti -, rispondendo anche alle esigenze palesate dalla comunità. I risultati delle nostre azioni sono tangibili: a cominciare dall’aumento del numero delle presenze turistiche, dal fatto che siamo stati riconosciuti come la città più sicura d’Italia, la qualità della vita che continua a crescere e la grande attenzione verso le tematiche ambientali. Lo storico intervento in corso Trento e Trieste è in via di ultimazione e segue i cantieri già conclusi sul ponte di Cecco, il ponte di San Filippo e le piste ciclopedonali. Poi abbiamo effettuato anche molti interventi sia nelle scuole che nelle frazioni – prosegue il sindaco -. Inoltre, è stata allestita la nuova illuminazione in centro storico e siamo riusciti a riqualificare pure la Fortezza Pia. Senza dimenticare che abbiamo anche avviato un percorso per il riacquisto dei parcheggi. Insomma, è stato un 2023 ricco di soddisfazioni e siamo sicuri che anche nel 2024 riusciremo a dare il nostro meglio. Tra i progetti più importanti del nuovo anno – conclude Fioravanti -, ci saranno la bonifica dell’area ex Carbon, la riqualificazione dei cimiteri cittadini, la ristrutturazione di Palazzo Saladini e la realizzazione del parco fluviale».