ASCOLI – Un’altra bella notizia, in queste ore, è arrivata per la comunità ascolana. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Fioravanti, infatti, ha ricevuto due importanti finanziamenti per riqualificare i due principali teatri cittadini. Si tratta del Ventidio Basso e del Filarmonici. L’annuncio arriva direttamente dal primo cittadino che, sui social, ha esultato per questi ulteriori contributi dei quali beneficerà ovviamente tutta la città.

I progetti

«Stiamo parlando di ben 648mila euro di risorse del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi energetici nei nostri teatri – spiega Fioravanti -. Nel dettaglio, 400mila euro sono stati assegnati al teatro Ventidio Basso, mentre 248mila saranno utilizzati per il teatro dei Filarmonici. Digitalizzazione, innovazione, cultura e turismo: continuiamo a lavorare concretamente su questi obiettivi strategici per il rilancio della nostra città». Entrambi i teatri, comunque, rappresentano dei veri e propri monumenti per la città, visto che sono tra le location più apprezzate dai turisti che, quotidianamente, visitano le cento torri. Il teatro Ventidio Basso si trova in via del Trivio, di fronte al chiostro maggiore di San Francesco, nelle immediate vicinanze di piazza del Popolo. È ovviamente il teatro di maggiori dimensioni ed importanza. Ospita la stagione lirica e concertistica, di prosa, balletti, concerti di musica leggera e convegni. Il Filarmonici, invece, è stato riaperto da qualche anno dall’amministrazione comunale, dopo il maxi intervento di recupero che lo aveva restituito alla collettività.