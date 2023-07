ASCOLI – Torna d’attualità la vicenda relativa all’emissione di green pass falsi da parte del medico ascolano Giuseppe Rossi, il quale venne arrestato nel gennaio del 2022. La Procura di Ascoli, infatti, ha chiesto il rinvio a giudizio per 52 persone implicate nell’inchiesta. L’udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 18 novembre.

La vicenda

Nel mese di ottobre scorso, dopo aver ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, in sedici avevano chiesto di essere ascoltati dal procuratore della Repubblica, Umberto Monti, per fornire elementi utili all’inchiesta e chiedere il patteggiamento. Secondo l’accusa, il dottor Rossi avrebbe favorito l’ottenimento di green pass falsi, senza sottoporre le persone alla somministrazione del vaccino anticovid. L’inchiesta ha coinvolto inizialmente 72 persone. A tutti gli indagati vengono contestati i reati di falso ideologico, falso materiale commesso da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e corruzione per atto contrario al dovere d’ufficio, commessi in concorso. Stando a quanto emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio, per l’accusa, le figure chiave dell’inchiesta, oltre al dottor Rossi, sono altri quattro indagati che, tra settembre e dicembre 2021, avrebbero agito come intermediari tra il medico e altri pazienti per ottenere il green pass senza vaccinarsi, pagando al dottore cento euro per ogni ciclo vaccinale non effettuato.