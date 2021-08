Ascoli, Faini (Dardust) e le donne della musica italiana per un concerto a favore dell’Ail

Per il 22esimo Memorial Alessandro Troiani, in piazza del Popolo si esibiranno Dardust, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Saturnino. Ricavato destinato alla ricerca per sconfiggere la leucemia

ASCOLI – Dario Faini, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Saturnino, un quartetto d’archi ed Alice Pagani. Saranno questi i protagonisti d’eccezione del concerto benefico che si terrà in Piazza del Popolo ad Ascoli il 29 agosto. Si tratta della 22esima edizione del Memorial «Alessandro Troiani», manifestazione organizzata ogni anno dalla sezione locale dell’AIL e che solo la scorsa estate non si è tenuta per il covid.

Il concerto è promosso in memoria di un ragazzo che perse la vita a causa della leucemia e che fu tra i promotori, con ad altri dell’attivazione – successiva alla sua scomparsa – del reparto di ematologia all’ospedale Mazzoni. Reparto che ora grazie alla guida del prof. Piero Galieni, è una delle eccellenze del nosocomio ascolano.

Raccolta fondi per far progredire la ricerca

«Da un lato vogliamo ricordare la figura e l’impegno di Alessandro per la lotta a questa malattia – ha detto oggi durante la presentazione del concerto Giuliano Agostini, coordinatore dell’Ail di Ascoli – e dall’altra promuovere una raccolta fondi a favore della nostra associazione, che sarà poi donata all’ospedale cittadino. La ricerca in questo ambito ha fatto molti passi negli ultimi anni – ha aggiunto Agostini – ed ora si riescono a salvare due persone su tre di quelle colpite dalla leucemia: ma la battaglia ancora non è vinta e bisogna continuare a sostenere il lavoro di esperti e specialisti che operano tutti i giorni in questo campo».

L’impegno gratuito di Dario Faini

Il responsabile dell’Ail ha ringraziato il Comune di Ascoli per il supporto all’evento, ma anche il pianista Dario Faini che da 5 anni collabora con gli organizzatori della manifestazione e riesce a coinvolgere gratuitamente nel progetto di solidarietà numerosi suoi amici artisti e cantanti.

«Quest’anno ho scelto Emma ed Alessandra Amoroso – ha detto Faini in collegamento web con la sede del Municipio piceno dove si è tenuta l’incontro – perchè rappresentano bene la musica pop italiana di oggi, ed anche i suoi poli opposti. Con loro si esibirà sul palco anche Saturnino ( bassista di Jovanotti, ed ascolano anche lui, ndr.) insieme ad un quartetto d’archi che eseguirà diversi brani delle due cantanti, oltre ad un duetto realizzato da me con loro».

Una festa della musica e della solidarietà

Insomma una bella festa di musica e spettacolo, che oltre a fare a contribuire allo sviluppo della ricerca per le cure sulla leucemia, sarà un’altra occasione di promozione per la città di Ascoli.

Lo ha sottolineato anche il sindaco Marco Fioravanti, che punta a far ospitare a Piazza del Popolo e nel centro storico sempre più «eventi di qualità» in grado di potenziare l’immagine e il flusso turistico verso il capoluogo ascolano. Sia il sindaco che l’assessore Donatella Ferretti hanno ringraziato Dario Faini per il suo costante impegno a favore della sua città natale. Alla conferenza hanno partecipato anche l’assessore Monia Vallesi e Leonardo Galieni, figlio del prof. Galieni.