Ascoli, ex medico dell’ospedale trovato morto in casa

Il 70enne, molto noto in città, aveva lavorato come ginecologo, maa era in pensione da alcuni anni. Dalle prime indagini sembrerebbe si tratti di un gesto volontario

ASCOLI – Un noto medico di 70 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Ascoli. Al momento della tragedia nessun’altra persona si trovava in casa del professionista. Così, quando alcuni familiari hanno scoperto il fatto, era ormai troppo tardi. I soccorsi sono arrivati presto sul posto, ma per il medico non c’era più nulla da fare.

L’uomo aveva lavorato per molto tempo all’ospedale Mazzoni. La sua professione era quella di ginecologo. Era comunque andato in pensione già da alcuni anni. Sembrerebbe, dalle prime indagini, che si sia trattato di un gesto volontario, forse legato ad un forma acuta di depressione, di cui il medico soffriva. La sua scomparsa ha destato profonda impressione in tutti i colleghi del nosocomio cittadino di Ascoli.