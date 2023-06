Ascoli, ennesimo incidente nel sottopasso di via del Commercio: il Pd chiede più sicurezza

ASCOLI – Anche a causa del maltempo, che ha limitato parecchio la visibilità e reso più complicata la viabilità, ieri pomeriggio si è verificato l’ennesimo incidente, ad Ascoli, nel sottopassaggio di via del Commercio. Una scena, quella relativa agli scontri che avvengono proprio in quel tratto, alla quale gli ascolani sono ormai abituati da parecchio tempo. Ma l’ulteriore episodio ha messo in allarme parecchi cittadini, tra questi anche il segretario provinciale del Partito Democratico, nonché consigliere comunale di opposizione, Francesco Ameli.

L’appello

«Sicuramente c’è stata un po’ di distrazione da parte del conducente ma a questo punto, visto il ripetersi costante di tali sinistri, non sarebbe il caso di ampliare e migliorare la segnaletica esistente? – si chiede Ameli -. Tra l’altro ieri sono intervenuti anche i sanitari, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, per assistere il malcapitato. Quell’area sarà oggetto di intervento durante la realizzazione del ponte di collegamento con il popoloso quartiere di Monticelli. Con disappunto ho constatato che l’amministrazione comunale non prevede interventi migliorativi sul sottopasso. Come è possibile pensare di deviare il traffico da Monticelli a via del Commercio senza un’adeguata modifica del sottopasso? I mezzi pesanti che circoleranno come li avviseranno? Dovrebbero essere azioni di programmazione ordinaria – conclude il segretario del Pd -, ma questa amministrazione vuole abituarci alla mediocrità».