Ascoli, encomi e riconoscimenti per i carabinieri del Piceno

ASCOLI – Importanti riconoscimenti, quelli assegnati ad alcuni carabinieri del comando provinciale. Il comandante Domenico Barone, infatti, ha voluto ricompensare alcuni militari in servizio nei diversi reparti. In particolare, sono stati premiati il luogotenente Domenico Princigalli, comandante della stazione di Acquaviva Picena, e il maresciallo Carlo Laera, comandante della stazione di Offida, entrambi insigniti dal ministro della Difesa con la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

L’attestato

Altro importante riconoscimento, per meriti straordinari e speciali del ministero dell’Interno, è stato assegnato al vicebrigadiere Gianluca Stipa ed all’appuntato scelto Giorgio Chionchio, in servizio alla sezione radiomobile del Norm di Ascoli, distintisi per la valorosa azione di salvataggio, avvenuta nell’agosto del 2022, di un cittadino che aveva manifestato intento suicida, riuscendo così a scongiurare una situazione che sicuramente sarebbe potuta volgere al peggio. Ai due militari è stato fatto pervenire il plauso del ministro dell’Interno e del prefetto di Ascoli. Infine, è stata consegnata al generale di brigata, ora in quiescenza, Aldo Scalinci, capo ufficio del comando provinciale ascolano fino al settembre 2022, la croce commemorativa per la missione militare di pace in Kosovo, svolta con le forze armate nazionali, rilasciata dal ministero della Difesa.

Il premio

Nella circostanza, il colonnello Barone ha colto l’occasione per ricordare che la Medaglia Mauriziana, riportante l’effige ed ispirata al sacrificio del ben noto alla comunità imperiese san Maurizio martire, fu istituita già nel 1839 da Carlo Alberto di Savoia Re di Sardegna e poi reintrodotta nell’ordinamento della Repubblica Italiana nel 1954, rappresenta una delle più alte ed ambite onorificenze che possono essere conferite a chi presta servizio nelle forze armate. Questa è concessa solo dopo un iter piuttosto articolato con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa e solo ed esclusivamente a quegli ufficiali e sottufficiali che hanno prestato dieci lustri di servizio militare computato con particolari parametri, primi tra tutti il comando ed il particolare merito nelle valutazioni caratteristiche. Inoltre, ha ringraziato tutti i militari del comando provinciale per la meritevole attività svolta quotidianamente, con impegno e professionalità, a tutela della sicurezza e salvaguardia dei cittadini della provincia.