Ascoli, emergenza parcheggi in centro: in arrivo nuovi spazi per i residenti

ASCOLI – Un problema annoso, quello relativo alla poca disponibilità di parcheggi in centro storico. Una questione che riguarda sia i turisti che i residenti, visto che per questi ultimi le cosiddette ‘strisce gialle’ sono ormai sempre di meno. Il proliferare di cantieri, legati sia alla ricostruzione post sisma che alle ristrutturazioni relative al superbonus, hanno drasticamente ridotto il numero di posteggi per le auto. E tanti abitanti del centro si sono lamentati, nelle scorse settimane, proprio nei confronti dell’amministrazione comunale.

La soluzione

Subito, allora, il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore alle opere pubbliche Marco Cardinelli si sono messi in moto per provare a risolvere la situazione o, quanto meno, a migliorarla. Una trentina di posti auto, riservati proprio ai residenti, sono stati ricavati in questi giorni nell’area esterna dell’ex ospedale, nella zona dell’Annunziata. Altri, invece, verranno realizzati in altre zone della città. Una ventina di posteggi, ad esempio, verrà ricavata addirittura a piazza Roma. Un contributo importante, in tal senso, arriverà anche dall’assessore comunale al traffico, nonché vicesindaco, Gianni Silvestri, che proprio in questi mesi ha recepito personalmente le richieste arrivate da chi risiede in centro e, ogni giorno, deve prodigarsi in una vera e propria ‘caccia al tesoro’ pur di trovare un posto per la propria macchina. Tra gli obiettivi del Comune, poi, c’è anche quello di ricavare altri parcheggi nella zona di viale Marconi, ovvero nel popoloso e centrale quartiere di Porta Maggiore.

I permessi

Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha comunicato ai cittadini che è già possibile effettuare il rinnovo dei permessi per transito e sosta nelle zone a traffico limitato. Gli uffici della Saba, che si trova al parcheggio Torricella, sono aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12. I nuovi permessi verranno consegnati immediatamente dopo il pagamento, che potrà essere effettuato sia in contanti sia tramite bancomat. I costi dei permessi sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno. La validità dei vecchi pass è comunque stata prorogata fino al 28 febbraio prossimo.