La gara di Pisa di domani sabato 7 novembre sarebbe stata un test fondamentale per riprendere a far punti ma anche per mister Bertotto che, messo in discussione dopo le ultime prestazioni negative, era chiamato ad una conferma. Purtroppo la situazione di emergenza dello spogliatoio e dello staff medico, già precaria, è peggiorata, registrando nuovi casi di positività, in particolare nuovi 4 calciatori insieme allo stesso mister Valerio Bertotto. Questo il comunicato della società: «L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che Mister Bertotto e quattro calciatori sono risultati positivi al Covid-19 dopo l’ultimo test naso-faringeo effettuato al gruppo squadra. Salgono dunque a dodici i positivi in casa Ascoli: l’allenatore, nove calciatori e due componenti dello staff. I tesserati sono in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni come da protocollo medico sanitario».

Per questo motivo, la Lega di B ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita Pisa-Ascoli, in programma sabato 7 novembre e valida per la 7^ giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/21. La Lega B inoltre, ha comunicato anticipi e posticipi dall’8^ alla 10^ giornata di Campionato:

8^ ASCOLI – V. ENTELLA domenica 22 novembre ore 15:00

9^ VENEZIA-ASCOLI sabato 28 novembre ore 14:00

10^ ASCOLI-PESCARA venerdì 4 dicembre ore 21:00

Non resta che attendere dunque che la situazione dei tesserati torni alla normalità e che tutti possano riprendere l’attività a ranghi completi, in un momento così difficile sia per l’Ascoli Calcio che per l’intero Paese. Ricordiamo che i bianconeri, nelle 6 gare disputate, hanno vinto 1 sola volta, pareggiata un’altra e perso 4. In classifica, L’Ascoli si trova al terzultimo posto, a quota 4 punti, in compagnia di Reggiana, Virtus Entella e Pisa. A seguire Cremonese e L.R. Vicenza con 3 punti. Fanalino di coda il Pescara, a quota 1.

L’estremo difensore Sarr, uno dei migliori nell’ultima gara giocata con il Pordenone

Infine, da segnalare che, nella giornata di ieri 5 novembre, si è svolta in videoconferenza l’Assemblea Lega Serie B, con i rappresentanti di tutti i club, presente per l’Ascoli Calcio il Presidente Carlo Neri, con la quale si è contestualmente deliberato l’utilizzo del VAR in Serie BKT fin dall’inizio del girone di ritorno dell’attuale stagione.

Soddisfatto di questa decisione il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata che ha lavorato per l’accelerazione del processo:«E’ una decisione epocale che rende il nostro campionato ancora più moderno e in linea con le esigenze dei tifosi e dei nostri partner. Ringrazio i club e i miei collaboratori per il lavoro e l’impegno di questi mesi che ha superato anche gli ostacoli provocati dalla terribile pandemia a cui siamo soggetti». Chiesta inoltre un’integrazione alle Linee guida per la commercializzazione dei diritti televisivi della Serie B 2021-2024 che dunque saranno inserite, per l’approvazione, nell’Ordine del giorno della prossima Assemblea che verrà convocata a breve.

L’Assemblea ha poi deliberato all’unanimità di confermare l’applicazione del regolamento individuato dal Comunicato ufficiale del 13 ottobre che disciplina il rinvio gare in caso di positività Covid e di escludere, in ogni caso di fattispecie riconducibile al Covid, l’applicabilità dell’art. 28 comma 2 dello Statuto della Lega Serie B.

Richiesta anche al Consiglio federale la ratifica della sospensione temporanea del campionato Primavera 2, già disposta dalla Lega B in data odierna, dopo le numerose gare rinviate, per garantire la salute dei giovani atleti ed evitare le problematiche logistiche che la situazione contingente provoca.