Ricci, in corsa per la presidenza delle Marche, con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein a Force, nell'Ascolano, per l’evento “Aree Interne - La proposta di legge PD contro le profezie di declino”

ASCOLI – «Grazie a Elly Schlein, a Marco Sarracino e a chi ha costruito questa proposta di legge molto importante per le aree interne che, come avete visto, è stato il primo tema che ho voluto affrontare durante la mia campagna elettorale, percorrendo in bicicletta tutto l’entroterra delle Marche, da Cantiano fino ad Arquata del Tronto. Ho scelto la bicicletta perché è un simbolo che assomiglia molto al vivere in queste aree, andare in bici è bellissimo ma anche faticoso e se si smette di pedalare, non si procede nel proprio percorso, per questo dobbiamo metterci in testa che il nostro compito, nei prossimi anni al Governo della regione prima 3 poi anche al Governo del Paese dal 2027, sarà quello di rendere meno faticoso vivere in queste aree». Cosi Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, a Force (AP), assieme alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, per l’evento “Aree Interne – La proposta di legge PD contro le profezie di declino”.

“Non possiamo mantenere in Italia i criteri di ridistribuzione delle risorse che vedono come aree fragili esclusivamente quelle del mezzogiorno Non è purtroppo così lo sviluppo italiano eppure continuano a destinare fondi di coesione solo queste aree territoriali. – dichiara Ricci – Ho già presentato delle proposte, presenti anche in questa proposta di legge del PD, per le aree interne delle Marche: contributo di 30 mila euro per chi decide di comprare casa lì, trasporto scolastico e asili nido gratuiti, incentivi ai medici che lavorano o lavoreranno nell’entroterra e alle botteghe che rappresentano un valore sociale per questi luoghi, sostegno alle scuole delle aree interne”