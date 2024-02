Ascoli eletta ‘città a misura di bicicletta’, Fioravanti: «Favorire la mobilità sostenibile»

ASCOLI – Il mese di febbraio si apre con un’ottima notizia per la comunità ascolana. Le cento torri, infatti, sono ufficialmente entrate a far parte di ‘Fiab-Comuni ciclabili’, ricevendo il riconoscimento come città a misura di bicicletta. All’Arengo, dunque, sventola la bandiera gialla che simboleggia l’appartenenza alla rete dei Comuni Ciclabili, dopo il riconoscimento assegnato dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle città.

L’entusiasmo

Ascoli Piceno, insieme ad Aosta, è la new entry dell’edizione 2024, avendo ricevuto un punteggio di 2 bike-smile. Il riconoscimento è stato assegnato «per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta» e riconosce lo sforzo che l’amministrazione comunale ha avviato da diverso tempo. «Siamo davvero soddisfatti di questo risultato – spiega il sindaco Marco Fioravanti –, che rende merito al gran lavoro che stiamo portando avanti per favorire la ciclabilità. Voglio ringraziare gli assessori Gianni Silvestri, Marco Cardinelli e Maria Luisa Volponi, coinvolti ciascuno per le proprie competenze in questo progetto, il dirigente Maurizio Piccioni e la Fiab di Ascoli per la collaborazione. Vogliamo proseguire su questa strada, perché siamo convinti che investire sulla mobilità dolce sia uno degli elementi essenziali per migliorare la qualità della vita nelle città».

I progetti

Tra le azioni che l’amministrazione comunale ha portato a sostegno della propria candidatura figurano le piste ciclabili e le ciclovie, l’approvazione del Biciplan, la possibilità di effettuare tour guidati e di noleggiare biciclette, oltre all’app BetterPoints EU, che permette di monetizzare gli spostamenti in bici sia per il trasporto pubblico locale sia nelle attività commerciali aderenti all’iniziativa. Questo importante riconoscimento si somma al secondo posto ottenuto agli Urban Award 2023 di ottobre, nel quale Ascoli si era distinta in particolare per i servizi rivolti ai bambini delle scuole primarie e agli studenti di medie e superiori.