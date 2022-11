Ascoli, edilizia scolastica: si fa il punto nel consiglio comunale aperto

ASCOLI PICENO – Stato dei lavori edilizi nelle scuole ascolane. Questo sarà il tema predominante della seduta straordinaria aperta del consiglio comunale in programma oggi 3 novembre alle 15.

L’edilizia scolastica, da diverso tempo al centro di diverse discussioni politiche, sembra ormai arrivata ad un punto. Per questo, le forze di opposizione hanno chiesto spiegazioni ed aggiornamenti relativi allo stato dei lavori attuale.

Dopo l‘inaugurazione della nuova scuola di Poggio di Bretta e i lavori tutt’ora in corso nei due plessi di Monticelli e Sant’Agostino, il nuovo programma riguardante l’edilizia scolastica, prevede a partire da giugno 2023 il rifacimento di altre due scuole ascolane, la Malaspina e la primaria “E. Cagnucci”.

Per quanto riguarda i tempi, per gli studenti della Don Giussani sita nel quartiere di Monticelli, i lavori dovranno terminare a settembre, per cui sarà sicuramente pronta per l’inizio del nuovo anno scolastico. Per la scuola di Sant’Agostino invece, i tempi potranno essere più lunghi visto che i lavori sono appena iniziati.

Nel frattempo, i tecnici comunali stanno valutando tra le diverse proposte pervenute la nuova location destinata agli studenti della Malaspina per lo svolgimento del nuovo anno scolastico. Due le possibilità: il palazzo della ex Banca d’Italia in corso Mazzini in corrispondenza di Largo Cataldi o il complesso ex Eurospin di Viale Indipendenza. Entrambe rispondono al requisito della “vicinanza” al centro voluto dal sindaco, Marco Fioravanti: «Non arrechiamo disagio alle famiglie e la delocalizzazione avverrà in sedi non molto lontane dalle scuole», ha dichiarato il primo cittadino.