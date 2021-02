Ascoli, due arresti e una denuncia per spaccio di eroina

Nei guai due uomini per truffa aggravata ed evasione dai domiciliari. Una giovane invece è stata fermata dai Carabinieri a Porto d’Ascoli in sella ad uno scooter

ASCOLI – Due arresti e una denuncia per spaccio di droga. È il bilancio delle attività di controllo del territorio nel weekend appena trascorso, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno. E questo al termine di decine di servizi svolti in tutto il Piceno sia per prevenire reati contro il patrimonio sia per la verifica delle norme sul contrasto al covid.

A San Benedetto il militari della stazione locale dell’Arma hanno rintracciato ed arrestato un 55enne di origini campane. L’uomo, come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna deve scontare quasi due mesi di reclusione per il reato di truffa aggravata in concorso, commesso proprio nel capoluogo emiliano nel 2016. È finito ora agli arresti domiciliari.

L’altra operazione è stata attuata dai carabinieri ad Ascoli. Fermato un 57enne del posto che pur trovandosi agli arresti domiciliari nella sua abitazione della frazione di Casteltrosino, è stato sorpreso in giro per il capoluogo. Così è stato di nuovo arrestato ma questa volta con l’accusa di evasione.

In fatto poi di contrastato al traffico di stupefacenti sul territorio piceno, i militari hanno fermato a Porto d’Ascoli una ragazza di 26 anni in sella ad uno scooter. La giovane è sembrata subito molto agitata, e un attimo prima di fermarsi ha tentato di disfarsi di 2 involucri contenenti alcuni grammi di eroina. La droga è stata recuperata dai carabinieri e la ragazza denunciata per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.