Ascoli, dopo la frana riaperta al traffico via Loreto

La falla alla condotta idrica, che ha provocato la frana in via Loreto, è stata riparata dai tecnici della Ciip mentre la ditta Sa.To ha provveduto a posizionare blocchi in cemento sulla scarpata

ASCOLI PICENO- Dopo cinque giorni è stata riaperta al traffico, via Loreto ad Ascoli Piceno, anche se con il limite dei 30 chilometri orari fino alla fine dei lavori. A causare lo smottamento sarebbe stata la rottura di una condotta idrica che ha provocato una copiosa fuoriuscita di acqua che avrebbe inzuppato e appesantito il terreno che è poi franato finendo per invadere la carreggiata stradale.

L’intervento

La falla alla condotta idrica che unisce Lisciano a Folignano, che ha provocato la frana in via Loreto è stata riparata dai tecnici della Ciip mentre la ditta Sa.To ha provveduto a posizionare dei blocchi in cemento sulla scarpata. Lungo l’asfalto rimane una gran quantità di detriti, ma per mettere in completa sicurezza l’intera zona è necessario che il movimento franoso lungo la scarpata si arresti del tutto.

Lo smottamento di venerdì scorso ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito provveduto a chiudere la strada al traffico in entrambi i sensi di marcia, così da rimuovere la frana provocata dalla rottura di una delle principali condotte idriche della città e posizionare transenne e cartelli.

La situazione ha creato non pochi disagi a numerose famiglie che vivono lungo la strada che collega piazza Immacolata a Lisciano e Folignano e per i residenti della zona, costretti in questi giorni ad utilizzare percorsi alternativi più lunghi. Difficoltà anche gli abitanti della frazione di Lisciano per raggiungere la città e per coloro che hanno delle attività lungo la strada, come una signora che gestisce un B&b che si è vista costretta a disdire delle prenotazioni o una ditta che consegna carburante.

Diverse le polemiche e proteste soprattutto dagli abitanti della zona che per diversi giorni si sono sentiti abbandonati.