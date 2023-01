Ascoli, oltre mille domande per il contributo comunale destinato alle famiglie in difficoltà

ASCOLI PICENO- L’aumento delle bollette e la crisi del lavoro stanno provocando tanti disagi a numerose famiglie, alcune delle quali fanno fatica ad arrivare a fine mese.

Proprio per questo motivo, l’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, ha messo a disposizione delle risorse destinate a tutti quei nuclei familiari in difficoltà a causa del caro- bollette e del pagamento degli affitti.

Il contributo

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo ci sarà l’ assegnazione delle somme previste, per un totale di circa 1.089 contributi che saranno versati a tutti coloro che hanno presentato domanda e aventi i requisiti per ottenere il contributo.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di essere al fianco di chi è in difficoltà e dare un aiuto concreto a più famiglie possibili sia per fronteggiare le spese delle bollette che degli affitti, in base al numero dei componenti di ogni nucleo e al reddito Isee, in modo tale da dare continuità a quello già fatto ad ottobre.

Oltre 1000 domande sono state ammesse: 679 quelle da parte di quei nuclei familiari con reddito non superiore a 10.000 euro ( che non avevano aderito all’ assegnazione precedente) e 403 le richieste ammesse per i contributi d’affitto.

Un dato importante che segnala uno scenario complesso caratterizzato da molte difficoltà economiche di diverse famiglie ascolane, a fronte di un’aumento delle domande presentate, rispetto allo scorso anno quando la pandemia da Covid-19 stava colpendo la popolazione.