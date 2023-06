Ascoli si tuffa nel divertimento: presentato il cartellone degli eventi estivi

ASCOLI – Decine di appuntamenti, da giugno a settembre, rivolti a tutte le fasce d’età e principalmente alle famiglie, per consentire a tutti di trascorrere nel migliore dei modi il periodo estivo. Si tratta del calendario di eventi che è stato presentato questa mattina, in Comune, ad Ascoli. Una serie di iniziative che si articoleranno lungo tutta la bella stagione che, in alcuni casi, richiameranno in città anche tanti visitatori da ogni altre parte del territorio.

L’obiettivo

Sono stati il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore comunale Monia Vallesi a illustrare il programma. «Abbiamo messo su un ricco cartellone di eventi per soddisfare ogni necessità – ha spiegato Fioravanti -. Dallo sport alla musica, passando per tutti gli appuntamenti che faranno da cornice alla Quintana. Il tutto, ovviamente, senza dimenticare i momenti culturali relativi alle mostre, ai convegni e alle iniziative per le famiglie». «Il nostro intento è quello di far vivere una bella estate a tutti gli ascolani – ha proseguito, con entusiasmo, l’assessore Vallesi -. Ringrazio anche tutte le associazioni e tutte le realtà del territorio che ci hanno dato una grande mano ad allestire questo cartellone di tutto rispetto. Speriamo anche di richiamare tanti turisti nella nostra meravigliosa città». Tra i primi appuntamenti in programma, ad esempio, spicca il passaggio della Mille Miglia, in programma mercoledì pomeriggio nelle vie e nelle piazze del centro storico. Giovedì, invece, al chiostro di San Francesco, andrà in scena la prima edizione della ‘Festa dei figli’. Venerdì sera, a Monticelli, ci sarà lo show dello ‘Zoo di 105’.

Le iniziative

Tra gli altri eventi presenti nel cartellone, pubblicato integralmente sul sito internet del Comune, spicca la rassegna ‘Jazz Ap’, in scena in città dal 13 al 16 luglio, mentre il 21 dello stesso mese a piazza del Popolo si svolgerà il concerto de ‘Il Volo’. Il 28 luglio spazio alla ‘Notte Bianca’ di piazza Immacolata, mentre il 5 agosto ci celebrerà il patrono Sant’Emidio. Il 10 agosto, poi, si rinnoverà l’appuntamento con la storica ‘Notte Bianca’ in centro, che animerà tutte le vie e le piazze cittadine. Dal 10 al 21 agosto verrà allestita la kermesse ‘Ascoliva’, dedicata all’oliva ascolana. A settembre, infine, giusto per citare alcuni appuntamenti, l’11 ci sarà il Memorial Troiani, con il concerto di Lazza e Dardust in piazza.