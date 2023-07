ASCOLI – Una telenovela che sembrava finita, quella relativa al ponte di San Filippo, uno degli snodi stradali cruciali per Ascoli. Invece mancava ancora una puntata. La struttura, che era stata riaperta appena un mese e mezzo fa, agli inizi di giugno, con una bella festa alla quale parteciparono anche le scuole, è stata di nuovo chiusa al traffico. Uno stop necessario per effettuare l’intervento di sistemazione di un giunto.

I lavori

Una decisione, quella presa in questi giorni dall’amministrazione comunale, che ha suscitato anche alcune polemiche, visto che ci saranno nuovamente disagi al traffico proprio a causa di tale chiusura. «Lo avevamo annunciato al momento dell’inaugurazione che sarebbe stato necessario effettuare questo intervento – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Non riaprire e aspettare ci sembrava una scelta assurda e così abbiamo optato per riconsegnarlo alla città e poi chiudere il ponte soltanto qualche giorno, giusto il tempo necessario per sistemare il giunto». Il ponte, in teoria, dovrebbe restare chiuso solo per pochi giorni, fino a sabato. Ma non è detto che i lavori si prolunghino. Ovviamente, i cittadini sperano che ciò non accada e che già da domenica il tratto possa tornare ad essere percorribile. Per favorire l’intervento, è stato interdetto il traffico anche in via Croce di Tolignano.