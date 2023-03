Ascoli, defibrillatore a disposizione della città: il gesto benefico di un farmacista

ASCOLI – Un bel gesto di solidarietà, nei prossimi giorni, vedrà protagonista la ‘Premiata Farmacia Centrale’ del dottor Rosati, ad Ascoli. La storica farmacia del centro storico, dal 1877 al servizio dei cittadini, organizza una vendita benefica di uova pasquali il cui ricavato andrà a finanziare l’acquisto e l’installazione di un defibrillatore a disposizione della comunità ascolana.

L’iniziativa

L’apparecchio verrà installato all’esterno della farmacia, nell’angolo tra corso Mazzini e via del Trivio, in modo da essere facilmente accessibile a chiunque ne abbia bisogno in caso di emergenza. Il defibrillatore verrà collocato in un’apposita teca protetta, ma facilmente apribile in caso di necessità. «La salute e la sicurezza dei nostri clienti e della comunità sono sempre state una priorità per noi – spiega il dottor Pieralberto Rosati, proprietario della farmacia –- Siamo felici di poter contribuire alla sicurezza della città con l’installazione di questo defibrillatore, e speriamo che non debba mai essere utilizzato. Ma nel caso in cui dovesse accadere un’emergenza, saremo pronti a dare il nostro contributo».