Ascoli, Daspo e sanzioni: il bilancio delle attività della polizia allo stadio

ASCOLI – 83 Daspo e 101 sanzioni. Sono i numeri dei controlli effettuati dalla polizia nel corso del campionato di calcio 2022/2023 di Serie B appena concluso. In azione gli uomini della Questura di Ascoli Piceno, che hanno lavorato per assicurare il regolare svolgimento degli eventi sportivi, attraverso la predisposizione di numerosi servizi di ordine pubblico, a partire dalla prima giornata di campionato, lo scorso 25 agosto 2022.

Sono state 101 le sanzioni amministrative comminate in occasione dell’incontro di calcio Ascoli – Bari per violazione del Regolamento d’uso dello Stadio Cino e Lillo Del Duca. Per questa partita, ritenuta a rischio dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni sportive, sono stati sanzionati i tifosi baresi che avevano acquistato il biglietto d’ingresso, attestando false residenze. Comminati complessivi 83 Daspo, di cui 24 con obbligo di firma presso un Ufficio di Polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive interessate: 6 hanno riguardato sostenitori ascolani, 13 ultras della Sambenedettese e 64 emessi a carico di tifosi di squadre ospiti. I provvedimenti hanno riguardato anche cittadini non residenti sul territorio nazionale.