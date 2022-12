Ascoli, da Fainplast 1000 euro ai propri dipendenti. Faraotti: «La persona al centro»

ASCOLI PICENO – È Natale ed è tempo di regali e buoni propositi. Lo sanno bene alcune aziende come l’ascolana Fainplast del gruppo Faraotti, che hanno pensato ad una erogazione welfare straordinaria. Si tratta di buoni spesa dal valore di 1000 euro netti che ogni dipendente troverà nella propria busta paga per affrontare al meglio le festività natalizie.

L’iniziativa

Un pensiero sicuramente gradito ed apprezzato da molti soprattutto in questo periodo di enorme difficoltà a causa della crisi post- covid e dell’aumento delle utenze e delle materie prime.

La Fainplast non è nuova a questo tipo di iniziative volte a sostenere e supportare i propri dipendenti con l’obiettivo di farli sentire parte integrante della società pensando in primis alloro benessere e al futuro delle proprie famiglie.

Un gesto importante da parte di questa azienda che conta 140 dipendenti e che da sempre punta sull’investimento non solo economico ma anche e sopratutto sulla persona. Un incentivo quindi per permettere loro di affrontare le festività natalizie nel migliore dei modi.

Come ha spiegato Roberta Faraotti alla guida insieme al padre Battista e al fratello Daniele dell’azienda Fainplast, leader nella produzione di compound per cavi, fondata ventincinque anni fa: «Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza nei confronti di tutti i collaboratori che in un momento così particolare come quello che stiamo vivendo, hanno necessità di un contributo maggiore. Da sempre noi crediamo in questa filosofia dove la persona è al centro e questa è una dimostrazione del nostro modo di pensare. I nostri collaboratori sono vicini alla nostra azienda con il loro lavoro ma anche e soprattutto sposando la nostra filosofia. Proprio per questo motivo, il nostro vuole essere un segno di riconoscimento e di vicinanza».