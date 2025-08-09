Finto maresciallo, truffata una donna nel Piceno

Due uomini si sono presentati al citofono, fingendosi forze dell’ordine. E le hanno annunciato che il figlio era stato arrestato per rapina

ASCOLI – Truffa del finto maresciallo, ci risiamo. Un brutto episodio è avvenuto ieri (venerdì 8 agosto) a Villa Pigna, nel Piceno. A cadere nella trappola, suo malgrado, una donna di 72 anni. Due uomini si sono presentati al citofono, fingendosi forze dell’ordine. E le hanno annunciato che il figlio era stato arrestato per una rapina. I malviventi le hanno anche fatto ascoltare una telefonata con la voce del ragazzo. Questa è stata ricreata però con l’intelligenza artificiale.

La ricostruzione

La donna, a quel punto, credendo che fosse tutto vero, ha accettato la richiesta dei due truffatori. Questi, dall’evidente accento campano, le hanno chiesto dei soldi per far uscire il figlio dal carcere. La 72enne ha dato loro circa tremila euro. Oltre ad alcuni gioielli che aveva in casa. Poco dopo, però, il figlio è tornato a casa e la donna ha capito tutto. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri, che si sono precipitati nell’abitazione. Le hanno chiesto di ricostruire l’accaduto e una descrizione dei due uomini. Subito sono scattate le indagini, anche perché la 72enne ha presentato regolare denuncia. Uno dei due truffatori, quello che ha parlato direttamente con la donna, indossava una camicia bianca e un berretto nero. L’altro, invece, aspettava un po’ più distante, fingendo di essere al telefono. Non è la prima volta che sul territorio avvengono simili truffe. Ora è caccia ai due uomini.