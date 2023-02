Ascoli, al via il corso di Primo Soccorso Sportivo. L’assessore Stallone: «230 istruttori partecipanti»

ASCOLI PICENO – È stato presentato oggi il corso di Primo Soccorso Sportivo che avrà, come obiettivo principale, quello di preparare gli operatori sportivi, presenti sui campi di gara, ad affrontare ogni tipo di emergenza durante una gara o un allenamento, in base ai rischi specifici dei vari sport.

Come? Imparando ad intervenire in modo rapido, ad avere ben chiare le valutazioni da effettuare prima di agire, effettuando le manovre di BLS ed RCP e utilizzando il defibrillatore.

Il corso sarà fondamentale per andare a risolvere tutte quelle situazioni di emergenza che quotidianamente avvengono nel mondo sportivo. Oltre al primo soccorso, ci sarà la possibilità di partecipare al corso per BLSD grazie al quale verranno illustrate le nozioni per l’utilizzo del defibrillatore.Siamo arrivati ad un passaggio importante.

«Un progetto importante per la nostra città – ha spiegato il primo cittadino di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti -. È importante dare le informazioni utili e dare un senso a questi strumenti presenti nelle diverse strutture comunali, grazie ai quali molte persone vengono salvate. Più gente formata abbiamo, più riusciamo a salvare le persone ed a creare un vero e proprio senso di comunità».

Soddisfazione da parte dell‘assessore allo sport, Nico Stallone: «Con grande orgoglio illustriamo quello che personalmente reputo essere la “mia creatura” nonché il progetto più importante del mio assessorato. Siamo stati i precursori di quello che dopo qualche anno, è diventata una legge nazionale.La regola forte che ho voluto mettere quest’anno, è l’obbligatorietà a partecipare al corso di primo soccorso sportivo per tutti gli istruttori delle diverse discipline sportive presenti in città. Ho messo questa clausola, in quanto chi fa l’ istruttore deve essere formato, altrimenti non può avere i permessi per utilizzare gli impianti comunali messi a disposizione. Il corso verrà strutturato in due sessioni che si svolgeranno, lunedì 6 febbraio e lunedì 13 febbraio alle 21:00 presso l’Auditorium Sant’Agostino ad Ascoli. Sono molto contento, abbiamo ricevuta una risposta positiva da parte di tutti. Parteciperanno 230 istruttori sportivi di tutta la città. Un dato molto importante anche questa volta siamo i primi. Sono sicuro che questo rappresenta un progetto pilota da allargare in tutta la regione Marche».

«A breve partiremo anche con la rivalutazione ed il controllo dei defibrillatori già in uso e in tutti quei punti non ancora installati li metteremo- ha ribadito Stallone-. Novità anche per le cassette di primo soccorso, andremo a fare una cassetta specializzata con all’interno tutti gli strumenti per un intervento immediato. Alla fine dei corsi, andremo ad intervenire anche sulle famiglie degli sportivi con una formazione specifica»

«Diamo un aiuto ed un supporto al nostro territorio, con delle lezioni di educazione sanitaria, durante le quali faremo anche delle simulazioni in tempo reale con i nostri volontari – hanno spiegato Maurizio Maria Ramazzotti e Gabriele Di Buò della Croce Verde di Ascoli Piceno – ed illustreremo tutto quello che dovrebbe avere ogni impianto sportivo, come per esempio la cassetta di primo soccorso, per garantire un buon soccorso a chi ne avrà bisogno».