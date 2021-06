Ascoli, per la Coppa Teodori piloti in gara da sette nazioni europee

ASCOLI- Anche quindici piloti stranieri, provenienti da sette nazioni europee, parteciperanno alla 60esima edizione della Coppa «Paolino Teodori», in programma la prossima domenica, 27 giugno. La classica cronoscalata da Colle San Marco a Colle San Giacomo, nel territorio di Ascoli, è valida sia per il Campionato italiano che per quello continentale. Un percorso di 5 km molto spettacolare e pieno di tornanti e curve ad esse, sul quale si dovranno sfidare le migliori vetture della categoria in una gara ricca di suspence e molto amata dagli appassionati di auto da corsa e dagli sportivi.

La manifestazione internazionale di velocità in salita, uno degli appuntamenti estivi motoristici più attesi dell’anno, è organizzata dall’Automobil Club di Ascoli e Fermo e dal Gruppo sportivo Ac di Ascoli, con il sostegno della Regione Marche, della Provincia e del Comune ascolano. Oltre che da tutta Italia, i piloti che parteciperanno alla cronoscalata arriveranno da Francia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia, Svizzera, Croazia e Polonia.

Auto in gara Coppa Teodori

Le iscrizioni alla prova del Campionato italiano sono aperte sino alle mezzanotte di oggi. Domani, martedi 22 giugno si terrà da parte degli organizzatori il collaudo definitivo del tracciato, sistemato già in più punti con segnaletica e protezioni migliorate.

Il programma della Coppa Teodori prevede venerdi prossimo, 25 giugno le verifiche tecniche del percorso, mentre sabato sarà la volta delle due salite di prova per i piloti in gara, con partenza dal pianoro di Colle San Marco – che in passato era la zona del traguardo, perchè la corsa aveva lo start ad Ascoli città. La competizione vera e propria, con le due manches per ogni campionato, è prevista per domenica 27 ad iniziare dalle 9.