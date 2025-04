Ascoli, controlli su striscione antifascista: i chiarimenti della questura

ASCOLI – Striscione antifascista ad Ascoli, la questura fornisce chiarimenti. Ancora polemica su quanto accaduto in piazza Arringo nel giorno della Liberazione. All’esterno del panificio ‘Assalto ai forni’ è stato infatti affisso un lenzuolo con la scritta: “25 Aprile buono come il pane, bello come l’antifascismo”. Prima sono intervenuti agenti della polizia di Stato, poi quelli della polizia locale, in borghese, per verificare la presenza delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti, senza che gli uni sapessero dell’altro intervento. La titolare, Lorenza Roiati, sarebbe stata identificata, ma non ha ricevuto alcuna sanzione, né lo striscione è stato rimosso. L’episodio, però, ha generato un caso mediatico. Sui social e nel dibattito pubblico si è acceso il confronto tra chi difende la libertà di espressione e chi giustifica l’azione come un normale controllo amministrativo. Roiati ha parlato di ‘pressione inaccettabile’ per un messaggio dal chiaro valore antifascista.

LE DELUCIDAZIONI DELLA QUESTURA

“In riferimento ai fatti accaduti in Ascoli Piceno, in data 25/04/2025, in occasione dei Festeggiamenti per l’80°anniversario della Liberazione e delle problematiche inerenti l’esposizione di uno striscione presso l’attività commerciale “Assalto ai Forni” sita in questa piazza Arringo che ampio risalto ha avuto sulla stampa locale e nazionale, si rappresenta preliminarmente che, per la giornata, erano stati predisposti articolati servizi di O.P. in occasione delle cerimonie commemorative. In particolare veniva previsto che gli operatori impiegati nei servizi di vigilanza avessero cura di segnalare tempestivamente l’eventuale presenza, in prossimità dei luoghi dove veniva celebrata la ricorrenza del 25 Aprile, di scritte o simboli. Tale disposizione era stata estesa anche agli operatori in servizio di controllo del territorio che avevano indicazione precise di informare tempestivamente il Funzionario responsabile e gli operatori Digos in caso di rinvenimento di striscioni o scritte murali. Giova sottolineare che tutte le cerimonie in provincia si svolgevano in modo assolutamente pacifico senza turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Successivamente, in tarda mattinata, iniziavano a circolare sui social network dei post in cui si faceva riferimento genericamente ad un intervento delle forze dell’ordine che avrebbero fatto togliere uno striscione commemorativo affisso in questa Piazza Arringo presso il panificio “assalto ai forni”. Si verificava quindi che nella prima mattina, la volante di turno, vista l’affissione dello striscione si era fermata nelle vicinanze del forno per avere contezza del contenuto e comunicarlo alla Digos. Si specifica che nell’occasione venivano date agli operatori specifiche disposizioni di NON RIMUOVERE lo striscione in quanto assolutamente pacifico ed in linea con lo spirito della giornata. Tuttavia mentre gli operatori erano impegnati in una comunicazione telefonica, una donna usciva dal predetto forno e si avvicinava agli stessi (fermi ad una distanza di 4/5 metri) riprendendo con lo smartphone la scena; alla semplice richiesta degli operatori di sapere chi fosse la stessa dichiarava le proprie generalità e di esser la titolare dell’esercizio commerciale nonché autrice dello striscione. Si specifica che l’intervento durava pochissimi minuti, lo striscione non veniva rimosso nè si richiedeva di farlo e che non è stata effettuata nessuna identificazione formale della persona. Successivamente si apprendeva solo attraverso un video pubblicato sui social network che vi era stato un successivo controllo da parte della Polizia Locale di Ascoli Piceno sul medesimo esercizio commerciale. Tale iniziativa è assolutamente ascrivibile all’autonomia operativa della Polizia Locale e non è stata preventivamente comunicata a questo Ufficio. Si specifica infine che nessun operatore in abiti civili della Questura è intervenuto sul posto come erroneamente riportato da alcuni organi di Stampa”.