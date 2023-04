Ascoli, controlli lungo le strade da parte dei Carabinieri: ritirate cinque patenti

Tre giovani, in centro, sono stati invece sorpresi a consumare droga: segnalati alla prefettura come assuntori

ASCOLI – Sono stati intensificati i controlli sulle strade, nel Piceno, da parte dei carabinieri di Ascoli, in vista degli imminenti ‘ponti’ del 25 aprile e del Primo Maggio. Operazione che è già scattata e che, ovviamente, proseguirà anche nel corso dei prossimi giorni. L’attenzione sarà concentrata sui principali luoghi di aggregazione, come le vie dello shopping, i centri commerciali, i siti culturali e di culto e i locali d’intrattenimento.

Le sanzioni

Già durante la serata di ieri (venerdì 21 aprile), una massiccia attività di controllo è stata attivata ad Ascoli ed ha visto impegnate quindici pattuglie della locale compagnia, che hanno appunto istituito posti di controllo rinforzati lungo le maggiori vie di comunicazione e di accesso alla città. Il tutto coordinato dalla centrale operativa del comando provinciale. Gli agenti, per quanto riguarda i numeri, hanno controllato 114 veicoli, identificando 211 persone e contestando 18 contravvenzioni al codice della strada per violazioni connesse a condotte di guida pericolose e per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Infrazioni che hanno comportato anche il ritiro di cinque patenti di guida e la decurtazione, complessivamente, di 30 punti. Nell’ambito dell’attività, inoltre, tre giovanissimi sono stati sorpresi nelle vie del centro mentre erano intenti a consumare modiche quantità di stupefacenti e per tale motivo sono stati segnalati alla prefettura di Ascoli in qualità di assuntori.