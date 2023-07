Ascoli, controlli della Polizia nei luoghi della movida: sanzionato un locale

ASCOLI – Un locale del centro storico, ad Ascoli, è stato sanzionato dalla Polizia in quanto risultato non in regola con le norme in materia di lavoro. A comunicarlo è la stessa questura picena, a seguito dei controlli straordinari andati in scena nei giorni scorsi su tutto il territorio per garantire lo svolgimento in sicurezza della cosiddetta ‘movida’. Le forze dell’ordine, in tale operazione, si sono dotate dell’unità cinofila della polizia locale.

L’attività

Gli agenti, in particolare, hanno effettuato controlli in diversi esercizi commerciali tra i più frequentati dai giovani durante la vita notturna. Complessivamente, dati alla mano, sono state identificate oltre cinquanta persone, tra lavoratori e clienti delle stesse attività. In sinergia con l’ispettorato territoriale del lavoro, poi, è stato verificato come uno di tali locali non fosse in regola con la legge. Per tale motivo, nei confronti di quest’ultimo, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, poi successivamente revocato a seguito della regolarizzazione delle violazioni e del pagamento della prevista sanzione. Sempre durante i controlli dei giorni scorsi, inoltre, è stato anche verificato che in un locale si stava svolgendo un evento musicale e che in diversi esercizi commerciali mancava l’esposizione della ‘Scia’ (ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività), nonché l’indicazione dell’orario di apertura e di chiusura.