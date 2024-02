Ascoli, controlli antidroga dei vigili: sequestrate dosi di hashish grazie al cane Ila

ASCOLI – Il fiuto di Ila, cane dell’unità cinofila, ha permesso alla polizia locale di Ascoli di individuare e sequestrare alcune dosi di droga. In particolare, nel corso dei controlli portati avanti dagli stessi vigili, allo scopo di garantire la sicurezza urbana, un soggetto è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, presumibilmente per uso personale, ed è quindi stato segnalato alla prefettura quale mero assuntore di sostanze stupefacenti. Il tutto, come detto, grazie alle indiscusse capacità di Ila.

L’attività

In questi giorni, ad Ascoli, il Nosu (Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana), nell’ambito di un più ampio servizio di controllo del territorio, ha effettuato una specifica attività di vigilanza nel centro storico e nei pressi dei principali plessi scolastici, finalizzata a rafforzare la percezione di sicurezza da parte della cittadinanza. Oltre a scovare la droga posseduta dal soggetto segnalato alla prefettura, Ila ha contribuito anche nello svolgimento di ulteriori controlli su alcuni bus delle linee urbane ed extraurbane. Pure in questo caso, grazie al fiuto del cane, sono state sequestrate diverse dosi di hashish, probabilmente abbandonate all’interno degli stessi mezzi di trasporto pubblico alla vista dei controlli. L’attività sul territorio da parte della polizia locale, ovviamente, proseguirà anche nei prossimi giorni e sarà ulteriormente rafforzata in occasione dei festeggiamenti del Carnevale.