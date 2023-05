Ascoli, verso la conclusione gli attesi lavori in via Trieste

ASCOLI – Uno tra i cantieri più importanti del centro storico ascolano, probabilmente, sta giungendo a termine. Si tratta della riqualificazione di corso Trento e Trieste, che va avanti ormai da parecchi mesi e che sembrerebbe in fase di conclusione. L’intervento, promosso dalla giunta guidata dal sindaco Marco Fioravanti, è molto atteso e la popolazione non vede l’ora che si possa tornare a percorrere la strada, tre le arterie principali della città. Anche i commercianti potranno tirare un sospiro di sollievo.

I dettagli

In particolare, sono stati già completati i lavori per la realizzazione dei sottoservizi nel sottosuolo, come acqua e gas. «Abbiamo creato un tunnel con tutti i sottoservizi, compresa la fibra – spiega il sindaco Marco Fioravanti -. Poi abbiamo realizzato un massetto importante, una pietra di dodici centimetri, e allestito una nuova illuminazione. Inoltre, abbiamo introdotto un sistema di monitoraggio digitale: quindi da remoto riusciamo a individuare eventuali guasti per poi intervenire». «Ascoli, in questo momento, presenta numerosi cantieri – prosegue il vicesindaco Gianni Silvestri -. Da un lato è un aspetto positivo, perché entro un paio d’anni avremo una città molto più vivibile e con tanti servizi. Dall’altro, ci rendiamo conto che questa situazione sta creando disagi». Il termine dei lavori è previsto nel giro di qualche settimana.