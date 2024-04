Ascoli ‘Comune Ciclabile’, Fioravanti: «Tanti investimenti sulla mobilità sostenibile»

ASCOLI – Ennesima soddisfazione per Ascoli. La città delle cento torri, infatti, entra ufficialmente nella rete dei ‘Comuni Ciclabili’ prevista dalla Fiab, ovvero la Federazione italiana degli amici della bicicletta. Un prestigioso riconoscimento, per il capoluogo piceno, che premia i tanti investimenti fatti sulla mobilità sostenibile, i percorsi ciclopedonali e l’attenzione alla qualità della vita da parte dell’amministrazione comunale presieduta dal sindaco Marco Fioravanti. Per l’occasione, tra l’altro, il primo cittadino fa anche il punto sugli interventi effettuati.

Gli interventi

«In cinque anni di mandato, abbiamo investito fortemente sulla mobilità sostenibile – conferma Fioravanti -. Tra i principali interventi spicca, ad esempio, il prolungamento della pista ciclabile dal Poligono di tiro verso est, per oltre mezzo milione di euro. Ma anche il collegamento ciclabile a est del ponte di San Filippo per 700mila euro, lo sviluppo e il potenziamento della ciclopedonale a Piazza Immacolata per 625mila euro, mentre sono in fase di conclusione le installazioni delle ciclostazioni presso le fermate ferroviarie di Marino del Tronto e Maltignano per un totale di 80mila euro. Inoltre, abbiamo acquistato la piattaforma informatica ‘Better Points’, che premia i comportamenti virtuosi degli utenti che si spostano a piedi o in bicicletta, nonché installato il totem contabici in corso Vittorio Emanuele. Infine – conclude Fioravanti -, è stato istituito l’Osservatorio sulla mobilità sostenibile e sulla qualità dell’abitare: uno strumento che permette di monitorare e coordinare tutte le progettualità legate al tema della mobilità sostenibile. Tutto questo ha portato il Comune di Ascoli a essere premiato come secondo classificato in Italia agli ‘Urban Award 2023’, nonché a entrare a far parte della rete dei ‘Comuni Ciclabili’, ricevendo così il riconoscimento di città a misura di bicicletta».