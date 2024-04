Ascoli, il Comune assume: in arrivo sette concorsi pubblici

ASCOLI – Il Comune di Ascoli assume. Saranno 49 le persone che verranno assunte nel corso del 2024. L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Fioravanti, infatti, ha rimodulato il piano del fabbisogno di personale. Quattordici persone verranno selezionate tramite dei concorsi pubblici, ben sette, che verranno indetti nei prossimi mesi. Insomma, spuntano importanti opportunità lavorative per chi è in cerca di un’occupazione e il consiglio è di andare a monitorare con cadenza quasi quotidiana proprio il sito internet del Comune di Ascoli per non perdere di vista l’emanazione dei bandi.

Il bilancio

Intanto, a proposito di assunzioni, il sindaco Marco Fioravanti ha colto l’occasione per stilare un bilancio di questi cinque anni di mandato. «Abbiamo investito fortemente sull’ente e sulle nuove leve: una scelta che ha portato alla crescita e al potenziamento della macchina amministrativa – ha spiegato il primo cittadino -. Nel 2019 ci sono state 15 assunzioni a tempo indeterminato e 26 a tempo determinato, nel 2020 ben 10 a tempo indeterminato e 12 a tempo determinato, nel 2021 addirittura 47 assunzioni a tempo indeterminato e 9 a tempo determinato, mentre nel 2022 al Comune di Ascoli sono state registrate 13 assunzioni a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato. Nel 2023, infine, 16 assunzioni a tempo indeterminato e 13 a tempo determinato».